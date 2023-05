Podívejte se: V centru Drak proběhl zápis a den otevřených dveří

V rakovnickém centru pro děti, mládež a dospělé Drak se v pátek uskutečnil zápis a zároveň i den otevřených dveří. Jak uvedla jeho ředitelka Andrea Nytrová Parobková, přijímalo se do dvou dětských skupin u Dráčků a u Skřítků, a to celkem 21 dětí, neboť právě tento počet v letošním roce odešel do školek.

Zápis a den otevřených dveří v centru pro děti a mládež a dospělé Drak Rakovník. | Foto: Deník/Josef Rod