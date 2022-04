PODÍVEJTE SE: Budoucí prvňáčci. S čisteckou školou se seznámili i hrami

V čistecké základní škole se v úterý odpoledne uskutečnil zápis do prvního ročníku. Budoucí školáci se seznámili se školním prostředím, které budou v následujících devíti letech denně vídat, a učitelky se pro změnu seznámily s dětmi a formou her s nimi navázaly první kontakt. Do prvního ročníku se zapsaly čtyři děti.

Zápis do první třídy v ZŠ a MŠ Čistá. | Foto: Deník/Josef Rod

"Tento rok máme výjimečně slabší, jinak se k nám hlásí většinou deset a více dětí. Kromě čtyř nových prvňáčků, kteří k nám nastoupí od září už máme ve škole dva nové ukrajinské žáky, jednoho ve třetím a jednoho v pátém ročníku. Další je ve školce," sdělila ředitelka školy Marie Kruntová.