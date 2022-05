PODÍVEJTE SE: V novostrašeckém domově seniorů se konaly velkolepé oslavy

Sto dvacet pět let od založení okresního chudobince v Novém Strašecí, 50 let od otevření domova důchodů, 10 let od otevření Domova Pohoda a 100 let od narození klienta Domova Oáza Zbyňka Švarce. To vše se slavilo v rámci jednoho dne na zahradě v novostrašeckém domově seniorů.

Z oslav 125 let od založení okresního chorobince v Novém Strašecí, který dnes slouží jako domov seniorů. | Foto: Deník/Josef Rod

Ředitelka domova Libuše Jůnová nejprve přivítala všechny přítomné, mezi nimiž nechyběl ani starosta města Karel Filip, místostarosta Jan Bureš, tajemník Jiří Tláskal či radní pro sociální věci SK Martin Hrabánek. Přivítán by i emeritní ředitel Miloslav Dvořák, který zde působil v osmdesátých a devadesátých letech. Festivaly se vrací i na Rakovnicko. Coombal se letos přesouvá ke Špejcharu Po několika skladbách na harmoniku v podání Bohuslava Ježka mladšího přišel na řadu Jerusalema dance, o který se postaral personál domova. Poté přijel na koňském spřežení sám císařpán František Josef I. se svou chotí Elisabeth, neboť právě v době jeho panování vznikl okresní chudobinec, dnes hlavní budova novostrašeckého domova. V podání císařského páru nechyběl ani tanec na lidové písně, které zahráli a zapěli studenti místního gymnázia. Zábavný program pokračoval až do odpoledních hodin. Přítomní mohli zhlédnout také výstavu v prostorách domova, která připomínala jeho bohatou historii.