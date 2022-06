"I vy si jako rodiče možná vzpomenete, jaké to bylo, když jste se loučili se školkou. Myslím, že zde vaše děti prožily mnoho pěkných chvil a my jsme se snažili, aby zde zažily něco příjemného, aby se jim dařilo a cítily se tu dobře. Děti si našly spoustu kamarádů, naučily se spoustu nových věcí. Získaly výstup, sebevědomí a hlavně si uvědomily své vlastní já, že oni jsou ti šikovní kamarádi, kteří se připravují a teď už se loučí s mateřinkou a odchází do základní školy. I tento výstup ukázal, že už jsou děti připraveny a mohou jít do školy, kde budou jistě úspěšné a hlavně spokojené. Nejdůležitější je, aby děti měly radost z toho, co dělají, aby se netrápily, byly šťastné a bylo vše tak, jak má," pronesla zástupkyně ředitelky Irena Pavlová.