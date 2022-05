PODÍVEJTE SE: V Rakovníku po necelém roce opět zastavil Protidrogový vlak

Je to sotva tři čtvrtě roku, co v rakovnické vlakové stanici zastavil Revolution train, tedy Protidrogový vlak, který seznamuje především dospívající s pochmurnou realitou uživatele alkoholu a drog. V závěru května měli možnost žáci druhého stupně základních škol, ale i studenti středních škol, a také široká veřejnost opět nahlédnout do života těch, kteří sklouznou na šikmou plochu, ze které je jen obtížná cesta k návratu do normálního života.

Revolution train v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod