Jen samotná příprava koní na vyjížďku by vydala na příručku Jak udělat z bahnem obaleného jakéhosi zvířete krásného koně a všichni koně si museli dát sprchu. Po náročné přípravě se vyrazilo hromadně na místní vrch, ze kterého je krásný výhled do daleké krajiny a jehož součástí je altán Amálie, který věnoval své milované ženě Amálii kníže Karel Egon II. Fürstenberk počátkem 20. let 19. století.