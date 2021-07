Ve stáncích si bylo možné nakoupit mnoho druhů domácí zeleniny i ovoce, medovinu i medová vína, mošty, marmelády, mléčné výrobky z farmy i různé rukodělné výrobky. Pro zpříjemnění nakupování zahrál kytarista Daniel Vojtíšek, známý hudebník, fotograf a externí redaktor ČRo Jazz, který nyní žije v nedalekém Krakově. Připraveno bylo i občerstvení a různé aktivity pro děti. Na trhy se přijeli podívat a nakoupit lidé z blízkého okolí i z větší dálky.

Během víkendu bylo v místním špejcharu bývalého lihovaru možné zhlédnout výstavu Vladimíra Turnera - Domorodec. Tento někdejší člen skupiny ZHOTOVEN patří mezi výrazné představitele nastupující umělecké generace. Jeho tvorba zahrnuje filmy, instalace, performance a intervence do veřejného prostoru a jeho díla jsou prezentována v mnoha zemích kde získala řadu ocenění. Výstava Domorodec hovoří o vztahu člověka ke krajině, jak ji ovlivňuje a jak se jí sám nechává ovlivňovat. "Je to moc zajímavé, nutí to člověka k zamyšlení," sdělili manželé Čiberovi, kteří výstavu navštívili. V úterý byla možnost se s Vladimírem Turnerem setkat na uměleckém workshopu, kde seznámil zájemce o umění se svým způsobem tvorby.

Mladým manželům, kteří se snaží Zhoř oživit lze jen popřát, aby se jim to povedlo.

Lenka Rodová