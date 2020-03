„Zatím jsme řešili jen několik případů lidí bez roušek, ale ti je měli u sebe, pouze je neměli na obličeji. Takže jsme je zatím pouze upozornili, na pokuty nedošlo,“ uvedl velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový. Policisté zatím nemuseli řešit ani větší shromažďování osob.

Podle velitele městské policie strážníci nemají k dispozici respirátory a ani roušek není dostatek. „Máme pouze to, co jsme si sami ušili, nebo co našil úřad. Akorát dezinfekci zatím máme,“ doplnil Jaromír Nový.

Žádná sankce během prvního dne od povinného nošení roušek nebyla udělena ani v Novém Strašecí. „U nás tato pravidla byla nastavená o několik hodin dříve a musím říci, že zatím to lidé dodržují. Co se týče fungování městské policie, provádí se standardní kontroly. Dále, když jsou úřední dny na úřadě, strážníci kontrolují nějakým způsobem teplotu a pouštějí lidi individuálně,“ popisuje vrchní strážník městské policie Nové Strašecí Stanislav Jahelka.

Ten také potvrdil, že strážníci mají jako ostatní oddělení problémy s nedostatkem ochranných prostředků. „Zatím má ale každý strážník k dispozici respirátor a čekáme, až se to všechno obnoví. Snažíme se, když se služby střídají, aby to udělaly bezkontaktně. Hygienická opatření dodržujeme,“ doplnil Stanislav Jahelka.