Příjmy ve schváleném rozpočtu města Rakovník na rok 2020 činily 360 milionů korun. S finančními přebytky roku 2019, zapojením schválených úvěrů a se zůstatkem Sociálního fondu minulých let byly příjmové zdroje města předpokládány ve výši 412 milionů korun.

Vedle snížení příjmu ze sdílených daní, kde se předpokládá propad příjmů mezi sedmi až deseti procenty, přišlo město o zhruba jeden milion z parkovného. Příjmy také snižuje odpuštění nájemného, které chtělo vedení města odpustit po dobu dvou měsíců, což by činilo zhruba 576 tisíc korun.

„Měli jsme to tak připravené na předchozí radě, ale do naší představy na poslední chvíli hodila vidle vláda. Ta totiž dala šanci, že když se odpustí třicet procent, podnikatelé pak mají možnost žádat odpuštění padesáti procent od státu. My jim nechceme tuto možnost brát, takže máme představu, že bychom snížili nájem o třicet procent na šest měsíců, což je prakticky stejná částka, jako je náš původní záměr,“ vysvětluje starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Vedení města již odložilo některé investice, jako modernizaci šaten hokejbalového hřiště, kolnu a skleník pro Dům s pečovatelskou službou, rozšíření programového vybavení úřadu, vstup letního kina, modernizaci odjezdové tabule autobusového nádraží a další.

„Realizují se naopak již vysoutěžené projekty, tedy rekonstrukce mostu u ČOV a Tyršova koupaliště, rekonstrukce kuchyněk ve školkách, nový plastový povrch na hokejbalovém hřišti, nová garáž na SK,“ přibližuje mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Město již před koronavirovou krizí začalo vytvářet rezervní fond, který v současné době činí kolem 60 milionů korun. „Dávali jsme peníze na termínovaný vklad, takže si myslím, že jsme jako město dostatečně připraveni na finanční výpadky, které nás čekají. Rezerva byla vytvářena z důvodu, že je v přípravě realizace zřízení multifunkčního centra, které by mělo začít v příštím roce. Nyní je to ve fázi soutěžení, do konce května by se měli přihlásit zájemci,“ uvedl rakovnický starosta.

Jak je na tom Nové Strašecí?

V Novém Strašecí je předpoklad, že město obdrží na daních o zhruba 15 milionů korun méně. Na společném jednání odborné komise byla provedena revize investičních akcí naplánovaných na rok 2020.

„Některé investiční akce není možné zastavit, u dalších se naskýtá možnost posunout jejich financování do roku 2021,“ sdělil starosta Nového Strašecí Karel Filip. Posunutím investic do dalšího roku by město ušetřilo částku zhruba 13 milionů korun.

Komise dále konstatovala, že v oblasti snížení daňových příjmů a současné snížení výdajů je možné zapojit i část zůstatku z běžného účtu. „Dále je nutné sledovat i změny, ke kterým dochází v ekonomice České republiky vlivem pandemie,“ dodává Karel Filip.