Pohlednice z minulosti: Média sdělovala, že se vlastně skoro nic neděje

/FOTOGALERIE/ V neděli 26. dubna to bylo 34 let, co se stala strašlivá havárie v Černobylské elektrárně. Tu mají stále v živé paměti lidé starší i střední generace. Známý rakovnický karikaturista Milan Kounovský vzpomíná, že tehdejší média prezentovala událost jako běžnou explozi.

Pohled na černobylskou jadernou elektrárnu zhruba dva dny po katastrofálním výbuchu 4. reaktoru v dubnu 1986 | Foto: ČTK/AP/STR

„Akorát říkali, že tam byl nějaký výbuch, ale že to není nic hrozného a že se vlastně nic moc neděje. V tu dobu nikdo neměl žádné informace, média byla hrozně opatrná. Dokonce říkali, že se tam pojede cyklistický Závod míru v Kyjevě. Samozřejmě jsme to tehdy výbuch vnímali, ale vůbec jsme nevěděli, jakého je rozsahu," vzpomíná Milan Kounovský, kterému tehdy akorát utkvělo v paměti, že manželka zrovna slavila narozeniny a byla na mateřské s dvouletým synem. „Když jsme se pak dívali později na dokumenty o Černobylu na HBO, říkali jsme si, jaká to byla byla hrůza. Když se podívám na ta prázdná města, houpačky se skoro ještě houpají, je to hrozný pohled," uzavírá Milan Kounovský.

