Pivní etikety. Pro někoho jen bezcenný kousek papíru nalepený na lahvi s chmelovým mokem s údaji o výrobku. Pro jiné kus historie, vzpomínek a cenný artefakt. V dnešním díle seriálu Retro, který redakce Deníku pro vás čtenáře připravuje, vám dáme možnost podívat se na vývoj papírových etiket jednoho z nejstarších pivovarů na našem území - Královského pivovaru Krušovice.

Královský pivovar Krušovice. Etiketa používaná v 50. letech minulého století. | Foto: Sbírka Drahoslava Brabce

Jedná se o pivní etikety, které jste mohli na pivních lahvích vídat od padesátých let minulého století až téměř do současnosti. Mezi nimi je také „speciální” etika, která byla využívána od roku 1991 na lahve s tradičním českým chmelovým mokem směřující do Spojených států amerických. Zde zveřejněné pivní etikety jsou pouze výběrem, v některém z dalších dílů seriálu Retro se určitě k etiketám krušovického pivovaru vrátíme.