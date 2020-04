Necelé tři desetiletí došlo k razantní přestavbě. A to z důvodu, že dva domy v dolní části židovské čtvrti již přestaly vyhovovat potřebám školy. Budova pozdně barokní židovské modlitebny se školou byla od té doby několikrát přestavována. Na konci 18. století došlo k jejímu rozšíření a po polovině následující epochy byl zvětšen její hlavní sál. Naopak zevnějšek budovy s mansardovou střechou a zděným vikýřem zůstal prakticky nezměněn až do roku 1920, kdy synagogu postihlo neštěstí v podobě požáru.

V následujícím roce z ní zmizel vikýř, který byl nahrazen nízkým trojúhelníkovým štítem. Hřeben střechy byl poté srovnán a upraven byl také jižní vchod, který byl značně zmenšen a hlavní vchod byl přemístěn do severní části. V roce 1922 nad modlitebnou vyrostla kopule. Pro modlitební účely sloužila až do 2. světové války, když krátce před jejím vypuknutím vedle židovských bohoslužeb zde byly také bohoslužby křesťanské.

Po válce několik let budovu využíval Sbor čs. církve husitské, poté byl objekt opuštěn. V roce 1960 byla zahrada pod bývalou synagogou přeměněna v letní kino. Až na počátku 80. let byla do budovy ve Vysoké ulici umístěna galerie, která se v následujícím desetiletí osamostatnila od okresního muzea a byla zde vybudována rovněž koncertní Heroldova síň.