Nacházelo se západně od historického jádra města a až do druhé poloviny dvacátého století si zachovávalo svůj rozličný charakter. Nacházela se zde jak drobná zástavba, tak i významnější stavby jako Petrovcova vila či trojkřídlá soudní budova z roku 1840. Předměstí protínaly dvě silnice, které se sbíhaly u Rolnicko chmelařské školy.

Až do vybudování okruhu kolem historického jádra města byla hlavní silnicí ta jižnější, dnes východní část ulice Dukelských hrdinů. Auta jedoucí z Kněževsi pokračovala přes Palackého ulici a Husovo náměstí, které bylo v první polovině 20. století ještě volně průjezdné. Naopak Malcova ulice byla až do šedesátých let pouze vedlejší ulice, prakticky nezastavěná. Pouze v její severozápadní části stálo několik starých chalup a v jejich těsné blízkosti přibylo několik nouzových domků. Stalo se tak krátce 1. světové válce, v době bytové nouze, kdy padesát rodin bylo v Rakovníku bez bytu.

V Mostě byly zakoupeny zajatecké domy a z jejich materiálu stavitel Vašírovský postavil několik dřevěných domků. Nově vzniklá kolonie nouzových bytů, která se nacházela jihozápadně od hřbitova, byla pojmenována jako „Letná“. Dnes toto prostranství tvoří ulice U Hřbitova a Na Letné.

Později, na začátku čtyřicátých let minulé epochy, vzniklo severně od dřevěných domků několik dvojdomů. Po polovině 20. století staré dřevěné domky z této části nadobro zmizely. V severní části Malcovy ulice vyrostly na konci 60. let panelové vícepatrové domy. Prostor za nimi zaujaly garáže.