Jeho východní část se nazývala Džungle, a to pro svůj křovinatý charakter. V meziválečném období kvůli prudkému vzrůstu obyvatel byla bytová nouze, a tak město přistoupilo v květnu roku 1925 k zakoupení vyřazených železničních vagonů, z nichž by bylo možné udělat byty. Za Nonfriedovou vilou z poloviny 19. století bylo umístěno devět takových železničních vagonů, které si místní chudší obyvatelstvo upravilo na byty a zároveň zde bylo postaveno několik menších zděných domků.

Vedle nich vznikaly nové zahrádky, které toto prostranství zkrášlily, a vzniklo tak předměstí Pod Bendovkou. Další rodinné domky zde vyrostly na začátku třicátých let, a vytvořily tak ulici Na Rybníčku. O několik let později přibyly další domy východně od úžlabiny zvané Jamka a tato ulice byla pojmenována Nad Jamkou. V té době se ještě jižně od lesoparku Jamka nacházela řada zděných stodol, které ovšem po polovině dvacátého století postupně mizely, dnes je v těchto prostorách několik parkovišť. Právě v druhé polovině dvacátého století toto území zcela ztratilo svoji malebnou venkovskou tvář. Prvním panelovým domem, který dal základ pozdějšímu sídlišti, byl dům čp. 1784 1786, postavený na konci šedesátých let.

V jeho severním sousedství vyrostly zhruba o patnáct let později další panelové domy a vytvořily ulici V Jamce. V této době vznikla z dalších panelových domů ulice Mýtská jihovýchodně od Jamky. Posledním větším zásahem do této části města bylo postavení supermarketu Hans market na začátku devedesátých let 20. století. O několik let později zde již sídlila Rema 1000, dnes je budova sídlem marketu Norma.