/FOTOGALERIE/ Od sedmdesátých let 19. století je Rakovník spojen s ostatními obcemi a městy železnicí, která zapříčinila rozmach průmyslu ve městě.

Zaplněné vlakové nádraží v Rakovníku v roce 1905. | Foto: Old Rakovník

O její stavbě se uvažovalo již v roce 1864 a železnice měla vést z Prahy do Karlových Varů přes Rakovník. Buštěhradská dráha se nakonec Rakovníka nedotkla a v roce 1870 byla vybudována pouze odbočka z Lužné, a to po území nazývané pod sv. Václavem nad Vinohrady, kde bylo také zřízeno prozatímní nádraží. Odtud začaly v následujícím roce jezdit nákladní vlaky do Lužné. V roce 1873, kdy byla dostavena současná nádražní budova jižně od Rakovnického potoka, byla otevřena jízda i pro osobní vlaky. Autorem drážní budovy byl architekt Josef Chvála.