„Musím říci, že řidiči jsou zatím vzorní, devadesát pět procent mělo nějaké potvrzení o záměru své cesty. A to i senioři, kteří si jej poctivě nechali vytisknout. Zatím jsme shovívaví, je to první den od nařízení, od úterý má být v terénu i armáda, takže kontrol bude mnohem více,“ pronesl jeden z policistů vykonávající dohled u Lánské obory.

Policisté tam prováděli kontroly namátkou, a to u řidičů, směřující z Lán na Křivoklátsko či do Rakovníka. Mezi sedmou a devátou hodinou zkontrolovali zhruba padesátku aut.

Hlídku zde tvořil policista z rakovnické kriminálky, mladší kolega byl z obvodního oddělení Nové Strašecí. I pod respirátory bylo na mužích zákona patrné, že i v této nelehké době měli dobrou náladu.

Starší z policistů si myslí, že vláda s opatřeními poněkud zaspala dobu. „V Austrálii i v dalších zemích už koronavirus prakticky vymýtili. U nás byl tvrdý lockdown akorát na začátku, a přitom se tehdy jednalo o jednotky případů. Nyní máme každý den i patnáct tisíc nově nakažených a je to všude mezi námi. Alespoň by nám mohla klesnout kriminalita,“ uvedl.

Shovívavá byla i dvojice jejich kolegů na silnici II//606 mezi Novým Strašecím a Slovankou. Policisté měli i vytisknuté formuláře pro lidi, kteří neměli u sebe nic nebo jen rukou psané prohlášení či potvrzení formou mailu v chytrém telefonu. „Lidé většinou potvrzení mají a když ne, tak jim ho zatím vydáme,“ pronesl jeden z policistů.

Ti ovšem nehlídkují na jednom místě od rána do večera, ale i vzhledem k omezenému počtu se průběžně přemisťují.

„Když jsem jela ráno do práce do Stochova, tak mě nikdo nezastavoval, ale kolegu, který vyjel ráno z Řevničova, policisté kontrolovali,“ potvrdila Monika Zyková ze Třtice, která neskrývala rozhořčení z vládních nařízení.

„Ještě v neděli jsem letěla do Rakovníka do Sportisima koupit pro mého syna Honzíka boty, abych to stihla před uzavřením obchodů. Omezení jsou na nic a vůbec mi nedávají smysl,“ podivuje se.

Co se týče kontrol, v rámci celého Středočeského kraje je na 200 stanovištích více než 200 policistů. „Výsledky jejich činnosti budeme mít k dispozici v úterý ráno, nicméně mohu říct, že od nedělní půlnoci do pondělního rána policisté v rámci kraje provedli 2500 kontrol, 3 desítky vozidel museli otočit,“ popsala aktuální situaci krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Ta zároveň zdůraznila, že od úterý 3. března bude policistům v kraji pomáhat 400 vojáků a dvě desítky celníků. „Lidé vesměs nařízení chápou, spolupracují a mají u sebe příslušné dokumenty. Hlídky respektují čestné prohlášení napsané rukou, ne každý měl možnost si jej pře víkend vytisknout. Policisté zároveň mají formuláře vytištěné s sebou ve služebních vozech a zájemcům je rozdají,“ dodala mluvčí.