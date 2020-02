Rakovnicko patří mezi nejméně lidnaté regiony Středočeského kraje, v rámci něhož také vykazuje nejmenší kriminalitu. Ta, stejně jako v dalších regionech kraje, ale stále roste. Zatímco v roce 2019 bylo na Rakovnicku registrováno 790 skutků, o rok dříve jich policie evidovala 691 - pro srovnání: sousední Kladensko hlásí za uplynulý rok 2874 policií evidovaných skutků.

Podle policistky Michaely Richterové se v uplynulém roce na statistikách podepsalo především „řádění” pachatele, který nejen na Rakovnicku, ale i v dalších částech republiky vykrádal zaparkované automobily - celkem měl způsobit škodu za více než 870 tisíc korun. Policisté jej dopadli v Lounech. Dalšího vykradače vozidel dopadli rakovničtí kriminalisté počátkem listopadu - ten způsobil škodu téměř třicet tisíc korun.

Lákavé klamavé nabídky

V loňském roce dramaticky přibylo podvodných jednání, a to dvojnásobně. Do této kategorie spadají nejen podvody na sociálních dávkách či daních, ale také falešné inzeráty. „Případů, kdy lidé podlehnou falešným inzertním zprávám, přibývá každý rok, a to zejména v období vánočních svátků. Nejinak tomu bylo i letos. Zatímco v roce 2018 jsme evidovali čtrnáct podvodných skutků, v loňském roce se počet zdvojnásobil,” doplnila informace mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová s tím, že lidé při nákupech zejména na internetu by měli být zvláště obezřetní, číst si uživatelské recenze obchodů a porovnávat jednotlivé nabídky.

Boj proti opilcům

Ačkoliv v bilančních tabulkách uplynulého roku ubylo oproti roku 2018 řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem jiných návykových látek či alkoholu, realita nemusí být až tak pozitivní. Řidiči, kteří odmítnou orientační test na jiné návykové látky a také lékařský odběr biologického materiálu, se do tabulek nepromítají. „Případ je následně předán k dořešení na odbor dopravy, nicméně tento řidič už není zahrnut do policejní statistiky,” vysvětlila Michaela Richterová.

A i přes klesající čísla budou se i v letošním roce chtějí policisté zaměřit na řidiče pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. „Počet se sice snížil, kdy v loňském roce evidujeme 101 řidičů pod vlivem jiné návykové látky, zatímco v roce 2018 to bylo 147, i tak se ale jedná o poměrně vysoké číslo. Připravujeme opět řadu preventivních a bezpečnostních akcí,” dodala policistka Michaela Richterová.

Obecná kriminalita

v roce 2019 registrováno 552 skutků objasněno 200

v roce 2018 registrováno 496 skutků objasněno 206



Majetková kriminalita

v roce 2019 registrováno 386 skutků objasněno 86

v roce 2018 registrováno 325 skutků objasněno 73



Obecná kriminalita

Trestný čin 2019 2018

Loupež 5 2

Násilí proti úřední osobě 5 6

Úmyslné ublížení na zdraví 31 22

Nebezpečné vyhrožování, pronásledování

vydírání, porušování domovní svobody, týrání 25 36



Majetková kriminalita

Krádeže 2019 2018

Krádeže vloupáním 123 139

Krádeže prosté 172 108



Alkohol a drogy

Ohrožení pod vlivem návykové látky rok 2019 - 43 rok 2018 - 20

Řízení pod vlivem alkoholu - přestupek rok 2019 - 85 rok 2018 - 99

Řízení pod vlivem alkoholu - trestný čin rok 2019 - 39 rok 2018 - 35

Řízení pod vlivem jiných návykových látek rok 2019 - 101 rok 2018 - 147

Zdroj: Policie ČR Rakovník