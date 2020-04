Rakovničtí policisté už přijali opatření, kdy budou posíleny hlídky na všech obvodních odděleních – tedy v Rakovníku, Novém Strašecí, Roztokách i Jesenici. Budou dohlížet na volný pohyb osob, zda dodržují všechna vládní nařízení, tedy zda nosí ochranu přes obličej a neshlukují se ve skupinkách.

A jak potvrdila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová, policisté se zaměří také na parkování, které bylo v minulých dvou teplých víkendech častým problémem. „Nejvíce počítáme s okolím Křivoklátu. Bude tam hezky a lidé se zde asi nahromadí. Už jsme tu řešili řadu případů, kdy řidiči parkovali na zákazech, nebo tam, kde neměli, takže se na to tento prodloužený víkend zaměříme. Turisté asi vyrazí i na Skryjská jezírka, která budou mít na starost roztočtí policisté. Snad budou lidé ohleduplní, než všechna opatření zase skončí,“ doufá policejní mluvčí.

Rakovničtí policisté se rovněž zaměří na koledníky. „Službu budou mít jak policisté v běžném výkonu, tak prvosledová hlídka a další hlídka navíc. Budou se kontrolovat jak koledníci, tak i alkohol za volantem,“ potvrzuje Michaela Richterová.

Také Městská policie Rakovník se zaměří na shlukování osob, ale především pak na popíjení na veřejnosti. „Už jsme oznamovali dva bezdomovce, kteří neměli roušky, popíjeli alkohol a ještě se mezi sebou poprali. Takže budeme projíždět parky a další místa a zvýšíme dohled hlavně na popíjení, které bývá v této době, když je navíc hezky, velmi časté,“ říká velitel městských strážníků Jaromír Nový.

Podle něj je velmi složité kontrolovat ty koledníky, kteří budou chodit maximálně ve dvou. „Když půjdou dva lidi po ulici, schovají si pomlázky a my se jich zeptáme, kam jdou, co nám asi řeknou. To se strašně těžko kontroluje. Když ale půjdou ve čtyřech a budou mít ještě pomlázky, tak je jasné, že jsou to koledníci,“ vysvětluje Jaromír Nový, který jinak neplánuje posilovat hlídky. „V práci budu mít čtyři strážníky a ti na to bohatě stačí,“ říká.

Také Městská policie v Novém Strašecí si vystačí s běžným počtem strážníků. „Budeme fungovat tak, jak jsme zvyklí a zaměříme se standardně na dodržování předpisů, které jsou dané vládou. Navýšení hlídek rozhodně neplánujeme. Samozřejmě s hlídkami jsme v kontaktu a kdyby bylo potřeba, tak je posílíme. Máme policisty v záloze a solidní kamerový systém. Nečekáme ale, že by nějaké velké problémy byly,“ předpokládá vrchní strážník Městské policie Nové Strašecí Stanislav Jahelka.