Zajímavá a netradiční příhoda se v úterý po osmé hodině večerní stala známému rakovnickému řidiči autobusu Antonínu Vydrovi. Ten směřoval se třemi cestujícími z Rynholce směrem na Strašecí a následně do Krušovic a právě pod Rynholcem jeho autobus zastavili policisté.

Antonín Vydra, řidič autobusu. | Foto: archiv Antonína Vydry

Místo kontroly cestujících ovšem přišla nečekaně omluva. „Když jsem otevřel dveře, policista se z ničeho nic omluvil, že přes mlhu bylo špatně vidět, jaká je to linka. Jel jsem již v rámci svého okresu, dvě paní jsem vezl do Strašecí a jednoho pána do Krušovic. Žádnou kontrolu neudělali a akorát mi popřáli hezkou šichtu,“ popsal nevšední zážitek Antonín Vydra.