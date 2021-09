Nakonec až do května příštího roku potrvá realizace parkoviště a revitalizace přilehlého parku u novostrašecké polikliniky. Důvodem je nedostatek materiálu na trhu a neúměrný nárůstu cen mobiliáře, jako jsou lavičky, koše a další předměty v rámci realizace stavby.

Poliklinika v Novém Strašecí. | Foto: Deník/Josef Rod

Veletická firma STAVKOM, která zahájila práce před několika měsíci, zažádala o prodloužení termínu dokončení stavby do 15. května roku 2022. V rámci první etapy, která se blíží ke svému finiši, bude vybudována před poliklinikou parkovací plocha s 20 parkovacími místy o rozměrech 33 x 16 metrů. Na parkovišti bude dále 12 parkovacích míst pro elektrokola nebo skútry, přeložka vodovodní přípojky či přístupový chodník k objektu polikliniky. Kromě toho bude upraven přilehlý park. Hotovo by mělo být do konce září.