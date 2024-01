„Loni jsme dokončili projektovou fázi, získali stavební povolení a nyní je vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Práce by měly začít ve druhé polovině února,“ řekl o chystaném projektu nové polikliniky jesenický starosta Jan Polák.

Ordinace vzniknou ve druhém nadzemním podlaží objektu bývalého státního statku, kde v přízemí sídlí Česká pošta. V rámci akce dojde také na stavbu výtahu, budova bude mít bezbariérový přístup.

Zatím se počítá se čtyřmi ordinacemi, ve druhém patře ovšem budou zrekonstruovány ještě místnosti při případné využití dalšími lékařskými profesemi. Jisté už jsou ordinace pro obvodní lékařku Janu Císařovou a gynekologa Iva Marouška, který nyní sídlí v domě s pečovatelskou službou.

Ordinace pro nového zubaře

Klapnout by měla i ordinace pro zubního lékaře. „Máme uzavřenu smlouvu o spolupráci s firmou, která je ochotna zubaře zajistit. Po kolaudaci by u nás mohl otevřít ordinaci, jsme s ním i s firmou v kontaktu. Řešíme jen termínově, na kdy si má zajistit vybavení, bylo by potřeba aby si už vyřešil další záležitost se stomatologickou komorou a pojišťovnou, aby pak už rovnou otevřel,“ uvedl Polák.

V ordinaci zubního lékaře mají být dvě křesla proti sobě. „Druhé křeslo by mělo být pro dětské pacienty, počítá se zatím zřejmě jen s jedním zubařem,“ dodal starosta.

Další ordinace by měla sloužit pro dětského lékaře, ten ovšem ve městě chybí už od konce roku 2018. „Pediatra sháníme už dlouho, jsou obecně nedostatkovým zbožím. Máme spojený obvod s Čisteckem a bohužel jak mně, tak starostce Čisté Blance Čebišové se zatím nepodařilo získat žádného pediatra. Obecně je složité k nám jakéhokoli lékaře nalákat. Problém mají i větší města s většími možnostmi. Viděl jsem velmi lukrativní nabídky a inzeráty, které ve městech visí už dlouho. Nechci být skeptik, samozřejmě i my se budeme snažit lékaře nalákat, ale spíše formou bydlení nebo stavebního pozemku,“ upřesnil jesenický starosta.

Lékárníků je stále nedostatek

V budově polikliniky by měla v budoucnu vzniknout také lékárna, ovšem v rámci jiné stavební etapy. Za lékárnu, která skončila ve městě k 31. srpnu 2023, dosud ve městě není náhrada. „Bohužel, je to podobný problém jako s lékaři, ani lékárnici nejsou. Kontaktovali jsme už několik lékárenských řetězců, ale nikde volného lékárníka nemají nebo neuvažují o rozšíření sítě lékáren,“ popsal svízelnou situaci s nedostatkem lékárníků Jan Polák.

Nejbližší lékárna pro obyvatele Jesenice se nachází v Kryrech, o trochu vzdálenější je lékárna v Kralovicích.