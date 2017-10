Politici komentují novou vládu kraje různě

Rakovnicko - Šestatřiceti hlasy pro zvolení nových členů rady kraje byla dokonána revoluce směřující k zásadnímu obratu ve složení koalice vládnoucí Středočeskému kraji. Hnutí ANO vypovědělo koaliční smlouvu dosavadním partnerům STAN, ODS a Nezávislým Středočechům. Našlo si novou politickou nevěstu. Dohodlo se na spolupráci s dosud opozičními sociálními demokraty, přičemž tento tandem bude podporován komunisty.

Ti se však přímo na krajské vládě nepodílejí. V krajské radě neobsadili ani jeden post.

Důvodem razantní změny ve vedení kraje byla podle vyjádření jeho představitelů nespokojenost s prací STAN v krajské radě. Starostové kritiku odmítli jako účelovou.

„Je to rozhodnutí vedení kraje a já si myslím, že ví, proč zvolilo zrovna tuto cestu. Podle mých informací skutečně docházelo k velkým názorovým rozdílům mezi ANO a vedením STAN. Spolupráce tam nefungovala a zřejmě by tomu tak bylo i v budoucnu. Byl to asi jediný rozumný krok, který kraj mohl udělat. Já sám bych se zachoval podobně,“ okomentoval situaci místostarosta Rakovníku Miroslav Samaš (ANO). Podle něj rakovnická koalice ve stejném složení funguje perfektně.

Rozhodnutí kraje přirovnal k partnerskému životu. „Lepší, než dívat se, jak vztah nefunguje, je ho ukončit a najít si partnera, se kterým si člověk bude rozumět. Navíc vidím problém v tom, že z plánovaných investic jich bylo realizováno jen asi jedenáct procent, přičemž peníze na to byly. To je hrozně málo,“ řekl místostarosta.

Podle názoru Zdeňka Nejdla (ODS), rakovnického zastupitele a bývalého starosty města, je nově utvořená koalice krokem zpátky. „Hnutí ANO si tím moc nepolepšilo. Snad důsledek koalice těchto tří politických subjektů občanům dojde, alespoň některým,“ nechal se slyšet Nejdl. Úlohu občanských demokratů v opozici shrnul do jedné věty. „ODS by teď měla dohlížet na to, aby se neděly žádné lumpárny,“ prohlásil zastupitel.

Komunisté přislíbili podporu výměnou za prosazení svých programových priorit. Stejně jako ČSSD si při jednání o nové koalici vymínili kromě obnovení žákovského jízdného i příslib, že se nebudou privatizovat nemocnice.

„Podmínka žákovského jízdného je nesmysl. Existují i jiné instrumenty, jak podpořit ty, kteří to potřebují,“ okomentoval tento požadavek Zdeněk Nejdl.

A jak vidí návrat sociálních demokratů do vedení Středočeského kraje člen krajského zastupitelstva a starosta Nového Strašecí Karel Filip (ČSSD)? Podle něj je nově utvořená koalice jedinou možnou variantou, pokud se nechceme dočkat nových voleb.

„Když se členové STAN postavili za své radní, nastala tím patová situace. Nepřistoupení na jejich výměnu by vyvolalo nové volby. Což určitě není dobré řešení, a to jak na obecní, tak krajské i celorepublikové úrovni. Za volby se vynakládají milionové částky, které jdou přece využít jinak. Byl by to finanční nesmysl. Navíc, pokud vím, tak této koalici předcházela dlouhá jednání, do kterých akorát vstoupily volby,“ řekl Filip. Na otázku, zda ho těší, že jsou sociální demokraté opět součástí krajského vedení, odpověděl pouze úsměvem.