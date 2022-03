V sobotu ráno tak hasiči odváželi další uprchlíky k registraci do Příbrami, čas se nezastavil ani na několika sběrných místech, kam lidé přinášejí hlavně hygienické potřeby, deky, trvanlivé potraviny, oblečení, ale také nádobí, hračky a elektroniku.

Už v příštím týdnu pak bude zahájena činnost adaptační skupiny pro ukrajinské děti 3-8 let, čeká se na zájem o umístění do základních i středních škol, pokračují kurzy češtiny a počítá se také s volnočasovými aktivitami. Netrpělivě se také čeká na rozhodnutí, které by umožňovalo Ukrajincům vstoupit na náš pracovní trh jako ostatním členům EU.

"Před víkendem jsme vydávali pomoc uprchlíkům, řešíme spoustu věcí včetně dnešního odjezdu do Příbrami, koordinaci pomoci s městem, z volnočasových aktivit víme např. i o nabídce TJ Sokol Rakovník cvičení zdarma a už připravujeme letáček v ukrajinštině, " uvedl pro Rakovnický deník neúnavný organizátor Václav Procházka.