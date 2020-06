„Poptávka je trošku nižší než dříve, nicméně zase kvalitnější, protože standardně u prodeje domů z deseti prohlídek mám čtyři klienty, kteří se jen chodí inspirovat, nebo přijdou na prohlídku, ale nemají zařízené financování. Nyní je tomu jinak, lidé mají jasnou představu o tom, co od domu očekávají, financování mají zařízené,“ vysvětluje realitní makléř z M&M reality Martin Přibyl.

Přesto i nadále platí, že poptávka výrazně převyšuje nabídku, která na Rakovnicku není nikterak velká. „Když se nějaký byt objeví, hned je nabídka zase pryč. A je jedno, zda to bylo před koronavirem nebo nyní,“ potvrzuje Přibyl.

Lidé vedle Rakovníka hledají i nemovitosti dále od města, a to především v oblasti zvané Balkán a u Karlovarky. „Balkán je obecně lákavější, co se týče chalup a rekreačního bydlení a poptávka je zde vyšší než u Karlovarky. Ale i zde ovšem vzhledem k tomu, že stoupla cena bytů v Praze i v Kladně, lidé hledají na vesnicích útočiště, a to jak kvůli nižším cenám, tak i přístupnější přírodě a navíc dobré dostupnosti do Prahy,“ upozorňuje makléř. Lidé proto vyhledávají nemovitosti i na pomezí okresů, například v Nesuchyni či Hořovičkách, kde byla dříve nelukrativní zóna.

Stále velký zájem o nemovitosti potvrzuje i realitní makléř Richard Kašpar. „Přesah poptávky je stále velký. Dva roky zpátky bylo v okrese nabízeno 350 nemovitostí, dnes je to ta kolem 120. Zatím se příliš neprojevila nějaká zhoršená ekonomická situace, což může být i několikaměsíční setrvačností,“ myslí si Kašpar.

Určitý útlum během koronaviru vypozoroval Vít Malý z realitní kanceláře MT Progress. „Nějaký čas to bylo úplně zastavené, pak už se objevovaly prohlídky, lidé chodili s rouškami a nyní už se to zase vrátilo do normálu. Otázkou je, jaké dopady bude koronavirová krize ještě mít. Každopádně na Rakovnicku byl v porovnání s jinými okresy vždy nedostatek bytů i domů,“ potvrzuje makléř.

Ceny nemovitostí obecně každý rokem rostou, podle realitní makléřky Kateřiny Šímové se ovšem růst přibrzdil. „Cena se určitě ustálila, ale dolů ceny rozhodně nešly. Lidé se mě na to často dotazují a já jim odpovídám, že ceny dolů nepůjdou, protože poptávka je pořád obrovská,“ vysvětluje Kateřina Šímová.

Podle rakovnické makléřky jsou lidé i tak přece jen opatrnější a nechtějí investovat tolik, co před koronavirovou krizí. „Vše se může ještě projevit za dva, tři měsíce. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj, ale když to vypuklo, tak jsme v březnu zrušili dvě rezervace, protože lidé se nechtěli vydávat z peněz, potom se báli chodit na prohlídky, obzvlášť, pokud někdo prodával nemovitost, kde bydlel. Už to ale pomaličku opadává,“ povšimla si makléřka.