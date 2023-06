Na festivalu Country a Bluegrass nad Berounkou pomáhali Martince z Jesenice

Ty zatím nabízejí jen na několika místech v České republice, například loni v květnu zavedli něžné císaře v kroměřížské porodnici. Ještě před několika lety přitom k této nevšední metodě přistupovali lékaři spíše v luxusních soukromých klinikách v Anglii, USA nebo Latinské Americe. V posledních letech se pro něžný císařský řez nadchly i první porodnice na českém území.

Miminko po císaři na hrudníku matky

Cílem je co nejvíce přiblížit rodičce při porodu císařským řezem zážitek z běžného porodu. Miminko může být okamžitě po císaři položeno na maminku a čeká se na dotepání pupečníku. „Chceme, aby se císařský řez, když už je nutný, přiblížil zážitku nebo kontaktu, který následuje po běženém porodu. Aby maminka mohla mít dítě na hrudníku,“ vysvětlila Tereza Zobalová.

„Aby maminka viděla, jak se rodí hlavička. Například v Ostravě dokonce zkoušejí, že si žena může zkusit miminko za pomoci lékaře sama vytáhnout z dělohy. Je možné, že to půjde také u nás, ale nejdříve chceme všechny možnosti vidět a naučit se je od těch nejlepších,“ připomněl primář Poláček, že právě vedoucí lékařka porodního sálu a šestinedělí Zobalová spolu s další kolegyní budou vyslány na kliniku Charité v Berlíně, aby se něžné císařské řezy naučily.

Rakovnická porodnice je zavádění novinek nakloněna. Jak ovšem upozornil primář Poláček, právě u porodnic je to s novými metodami složitější. „Je to tím, jsme závislí na spolupráci s pediatry, kteří do toho mohou hodně zasáhnout. A také s anesteziologicko-resuscitačním oddělením, právě konkrétně u toho císařského řezu. Všechny tři odbornosti se musí domluvit, co je schůdné a jak to vyřešit, aby operační pole bylo stále sterilní. Proto chvíli trvá, než se i u něžných císařských řezů podaří vše sladit,“ uzavřel Radek Poláček.

