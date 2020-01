Celkový počet narozených dětí za rok 2019 je přesně 1007 dětí při 1003 porodech. Chlapců pak bylo o 72 více než dívek. Nejtěžší novorozenec vážil necelých 5,4 kilogramu, ten nejlehčí 1,1 kilogramu. Tatínkové využili možnost být u porodu v 95 procentech.

„Počet porodů u nás stoupá již několikátým rokem. Loňský počet narozených dětí je rekordní za posledních čtyřicet let,“ uvedl Radek Poláček a zdůraznil, že se ženám v porodnici věnují. „Snažíme se vyhovět jejich porodním přáním. V rámci bezpečnosti, máme báječné porodní asistentky a pediatry a vždy se snažíme udělat to nejlepší pro spokojenost rodiček. K tomu máme i příjemné prostředí porodního sálu,“ shrnul důvody úspěchu primář.

Porody do vody

Rakovnická porodnice navíc nabízí rodičkám řadu služeb a alternativních porodů. „Naší raritou jsou porody do vody, kterých jsme měli v minulém roce dvaatřicet. To je v současné době největší soubor porodů do vody v České republice,“ dodal primář.

Na podzim roku 2014 muselo být kvůli nedostatku kvalifikovaných lékařů uzavřeno dětské lůžkové oddělení včetně toho porodnického. K otevření došlo v lednu roku 2015.