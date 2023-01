„Myslím, že ve většině tříd máme podobiznu prezidenta a když nastane na Hradě změna, nahradíme ho za nového. Jsme apolitická škola, a kdo po demokratických volbách bude prezidentem, jeho podobizna bude ve třídě viset,“ pronesl ředitel novostrašeckého gymnázia Richard Spiegl.

Na rakovnickém gymnáziu je situace jiná. Portrét Miloše Zemana tam nevisel nikdy. „Ať už zvítězí kdokoliv, budeme pokračovat v tradici, že prezidenta ve třídách mít nebudeme,“ pronesla ředitelka Zdeňka Voráčková.

Fotografie současného prezidenta nevisí ani v učebnách Integrované střední školy Rakovník či ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena a podle ředitele druhé jmenované školy Jana Jirátka tomu tak nebude ani tentokrát.

„Nikdy jsme po revoluci podoby prezidentů neměli, tudíž nepočítáme s tím, že bychom je věšeli v současné době. Mně to trochu připomíná dobu Rakouska-Uherska. Myslím si, že prezident je především státník, úředník, nikoliv monarcha, a proto není nutné, aby ve třídách visel. Není to neúcta, ale považuji to za zbytečnou věc,“ konstatoval Jirátko.

Jeho kolega, ředitel Masarykovy obchodní akademie Emanuel Vambera má v ředitelně fotografii T. G. Masaryka, portrét současného prezidenta Miloše Zemana ovšem ve třídách rovněž chybí. „Nevyhraňuji se nějakým způsobem k prezidentům jako takovým a myslím si, že škola by měla být apolitická. Masaryka mám i kvůli názvu školy. Ve třídách Miloše Zemana nemáme, neboť před lety, když se stal prezidentem, jsme jako škola dostali pouze jeden exemplář a tehdejší vedení ho nějakým způsobem nerozšiřovalo, takže jej nemáme,“ uzavřel Vambera.