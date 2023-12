Posledních sedm let patřil pozemek společnosti Prona 94. Podle místostarosty Pavla Jenšovského (za ANO a ČSSD) měli vietnamští majitelé s pozemkem původně velké plány, navrhovali tam výstavbu obchodního domu ve tvaru krychle s parkovištěm, památkáři však projekt ani po úpravě nepovolili.

„Pozemek drželi ještě pro svého syna, ovšem když zjistili, že jejich záměr nebude možné realizovat, byli ochotni o prodeji jednat a snížili prodejní cenu o tři čtvrtě milionu korun,“ dodal Jenšovský.

Radní města doporučili lukrativní pozemek koupit. I proto, že výkupní cena byla nižší, než stanovil znalecký posudek. Konečné slovo měli zastupitelé, kteří záměr schválili.

Zastupitel Pavel Vaic (Změna pro Rakovník) připomněl, že jde o strategický pozemek ve středu města. „Po prodeji jiných pozemků, za které město vyinkasovalo nemalé peníze, si jej můžeme dovolit a celý prostor v první fázi zkulturnit. Líbila by se mi jednoduchá parková úprava,“ řekl Vaic.

S tím, že by se měl pozemek nejdříve revitalizovat, aby tam vznikla alespoň dočasně odpočinková zóna, která by navázala na protější prostor, souhlasili i ostatní zastupitelé.

Podle územního plánu je plocha určena pro občanskou vybavenost, případně bydlení, má tedy víceúčelové využití.

Starosta Luděk Štíbr (ODS) ovšem nevidí zastavění této proluky v nejbližších letech jako reálnou možnost, především kvůli nákladům. „Spíš o tom budou jednat příští zastupitelstva,“ poznamenal Štíbr, podle kterého je koupě pozemku správným krokem, aby město mohlo ohlídat, co tam v budoucnu vznikne.

Radní Ivo Trešl (Město pro vás a starostové) nastínil, že by se budoucí podobou této lokality mohli zabývat studenti architektury. Zastupitel Pavel Holub (za ANO a ČSSD) by na tomto místě rád viděl parkovací dům, který by zklidnil provoz na Husově náměstí.