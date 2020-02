Město Nové Strašecí vlastní pozemky určené pro výstavbu domů v Rudské a Nádražní ulici. „V těchto lokalitách máme pozemků nejvíce. Pak máme ještě nějaké pozemky určené pro výstavbu v místech, kde byla bývalá kdysi školní zahrada a mlýn. To odpovídá i územnímu plánu. Když má někdo zájem, odkazujeme ho právě na něj a prodeji pozemků poté to schvaluje zastupitelstvo,“ přibližuje starosta Nového Strašecí Karel Filip s tím, že v lokalitách Rudská-Nádražní si město v současnosti nechává dělat studii.

Jesenice už chystá projektovou dokumentaci

V Jesenici mají v přípravě na výstavbu pozemky v lokalitě zvané V Jahůdkách na západním okraji města, kde se nachází pole nad Velkým rybníkem mezi bytovkou čp. 351 a vlakovou tratí. „Je to ale záležitost zhruba dvou let, než se dá všechno dohromady. Teď máme dokončenou studii, která by se měla zapsat do územního plánu a v rámci toho by se měly zadat projektové dokumentace na územní a stavební řízení,“ vysvětluje starosta Jesenice Jan Polák.

V Rakovníku je pro pro výstavbu domů určena lokalita Zátiší – jih, kde město vlastní pozemky. Ty ovšem zatím nejsou připojeny ke kanalizaci.

Vhodné plochy jsou využívány zemědělci

Naopak žádné pozemky již nevlastní obecní úřady v Lubné, Lužné ani v Čisté. „Žádné pozemky nemáme, což je dané i historicky. Je tady hodně zemědělců a jejich pozemky na okraji obce, kde by mohla být případně rozvojová plocha, jsou soukromé. Obec tedy pozemky, které by byly vhodné k výstavbě, nevlastní,“ řekla Rakovnickému deníku starostka Čisté Blanka Čebišová.

Také Senomatští již všechny pozemky, které byly ve vlastnictví městysu, prodali. „Zasíťovali jsme v minulosti asi sto parcel a ty už jsou dávno prodané. Momentálně v obci soukromý developer plnou parou připravuje stavební parcely pro stavbu domů, které bude prodávat na klíč,“ přibližuje starosta Senomat Tomáš Valer.

V Krušovicích mají v současnosti dvanáct parcel, které již čekají na zasíťování. Pozemky jsou v lokalitě zvané K Bažantnici. „Máme je připravené, v nejbližší době je zasíťujeme a pak budou připraveny k prodeji,“ dodává starostka Krušovic Markéta Fröhlichová.