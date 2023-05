Po třech letech, kdy byla v Novém Strašecí vystavena slavné hlava Kelta, jde o další velkou akci spojenou s Kelty. Co vedlo k uspořádání opukového sympózia? KB: Právě osmdesáté výročí od nálezu opukové hlavy. Rozhodli jsme se Den s Kelty rozšířit, sochařské opukové sympózium začne už ve středu, kdy přijedou sochaři Marie Šeborová s manželem Jeanem Paulem Chablais, Renáta Kaiserová, Zdeněk Manina, Jan Turský a Vojtěch Bittó a budou tesat do opuky drobné skulptury.

Půjde o sochařské výtvory s keltskou tematikou?

BH: Mají se tímto tématem inspirovat, ale nezadávali jsme jim přesné znění, ač se někteří dotazovali, co konkrétně mají tesat. Šlo nám o spojení materiálu – práci s opukou, neboť hlava Kelta byla vytvořena právě z opuky. Půjde o drobné plastiky o velikosti do jednoho metru, každý to pojme po svém. Pracovat budou venku před muzeem. Jejich výtvory následně připadnou muzeu a budou zde vystaveny.

Hodinu po sobotním poledni se uskuteční vernisáž vytvořených sochařských děl. Na co dále se mohou návštěvníci během následujících dnů těšit?

KB: Hlavní program bude v pátek a sobotu. Před muzeem bude opět hlavní keltské ležení a budou zde probíhat ukázky výroby keramiky, švartnových náramků, textilu a ražba mincí. Na výstavě bude k vidění i keltský bojovník. Jde o jediný hrob keltského bojovníka v našem regionu, který byl nalezen v 19. století u Branova a my ho budeme mít z Národního muzea zapůjčen pro účely výstavy. Naposledy byl vystaven právě na velké keltské výstavě v Národním muzeu. Uvažujeme i o tom, že bychom si mohli udělat jeho repliku pro naše účely.

Představte prosím blíže tento unikátní nález.

KB: Jde o nález velmože v dvoukomorovém hrobu s koňským povozem, s postrojem a se vším, co k němu patří. Bohužel byl uložen v Petrohradě na zámku, který za 2. světové války vyhořel a zůstalo jen pár předmětů. Jedním z nich je ovšem faléra, která je nesmírně důležitá. Sto let je symbolickou značkou archeologického ústavu a je známa archeologům po celé Evropě.

Jak si vysvětlujete, že jde o jediný nález hrobu keltského bojovníka na Rakovnicku?

KB: To bychom také rády věděly. Souvisí to nejspíš s charakterem tohoto osídlení, které bylo převážně řemeslné. Byly zde osady na zpracování železa a švartny, nejsme tu v exponované oblasti. Pohřbívali stylem, který nebyl zachován, především žárově. Je paradoxem, že bylo nalezeno tisíce předmětů z výroby švartnových náramků, v Česku se pak v hrobech nalezlo jen dvě stě celých náramků a ani jeden není odsud.

Jaké další unikáty si budou moci zájemci prohlédnout?

JB: Vzhledem k výročí jsme to chtěly pojmout prestižně. Z Národního muzea nám zapůjčí také nález z hrobu velmože z Hořoviček. Dále jednu z mincí z unikátního zlatého duhového pokladu. Jde o největší poklad v Evropě a byl nalezen v Podmoklech. Unikátní je z toho důvodu, že mince byly roztaveny a přetaveny na tereziánské a fürstenberské dukáty, a v našich sbírkách dochovaných keltských mincí tak už z pokladu není mnoho.

Nesnažili jste se také o zapůjčení opukové hlavy Kelta, která byla v Novém Strašecí vystavena před třemi lety?

BH: Nebyl to náš záměr. I tak je zde několik unikátních nálezů.

Jaké další nálezy bude možné v rámci výstavy spatřit?

JB: Ještě jsme si zapůjčily nedávný nález ze Stebna, který byl objeven před zhruba deseti lety. Jde o náramky z krásného kultovního depotu. Celá výstava je pojata jako kultovní, jsou to importy kultovních předmětů. Velkým lákadlem bude určitě replika kultovního ceremoniálního vozu s pohřbem velmože, keltská šatna a další kultovní předměty, které doplníme i z našich sbírek. Dále zde budou naše nejnovější nálezy, které ještě nebyly nikdy vystavěny, jsou to různé drobnosti z doby laténské. Výstava bude zahájena v pátek od 16 hodin komentovanou prohlídkou Jaroslava Jiříka z Prácheňského muzea v Písku a bude k vidění až do 10. září. V rámci ní určitě plánujeme program pro školy v červnu a na září, kdy bude výstava končit, v rámci Evropských dnů dědictví připravíme komentované prohlídky.

V souvislosti s nálezem hlavy Kelta na katastru Mšeckých Žehrovic se uvažovalo také o stezce, která by vedla až k místu nálezu. Jak to s ní nyní vypadá?

BH: Myslíme si, že to usnulo na tom, že majitel obory Libeň nesouhlasí s tím, aby z ní byl malý kousek území vyňat. Jde hlavně o bezpečnost, při odstřelu se udělaly valy a bojí se, aby někdo nepřišel k úrazu. Místo je chráněné, ale nepřístupné. Je ovšem pěkně vidět, před ním opodál je informační tabule z roku 2020, která může být do stezky kdykoli zahrnuta, uvažovalo se i o odpočinkovém místě.