Do této situace dospělo napětí kolem stavu, kdy pražští politici a úředníci většinově národní park prosazují jako to nejlepší, co Křivoklátsko může potkat, zatímco řada místních obyvatel včetně představitelů samosprávy jeho vyhlášení odmítá. S tím, že změny, jež by to přineslo, by ublížily nejen lidem, ale i samotné krajině, která prý za svou nynější podobu vděčí jedině péči generací lesníků. A nynější stupeň ochrany na úrovni chráněné krajinné oblasti považují za dostačující.

Národní park Křivoklátsko? Jsme blíže dohodě, věří senátor Ivo Trešl

Jedním z těch, kdo Deníku potvrdili, že se do Prahy nevydají, je starosta Bělče na Kladensku Lukáš Kocman (Běleč náš domov). S tím, že podle jeho informací se účast na setkání rozhodli odmítnout i další z 19 pozvaných – kromě starostky jedné obce ze sousedství, rovněž z oblasti při pomezí okresů Kladno, Rakovník a Beroun.

Chybějí odpovědi na námitky

„Oni mají sílu prosadit národní park násilím, ale nedomnívám se, že by z toho vzniklo něco dobrého,“ řekl Kocman Deníku. „A nedovedu si představit, jak bychom mohli společně fungovat,“ doplnil. Hlavní výhrada starostů se nyní týká projednávání námitek vznesených vůči vyhlášení záměru zřídit národní park. To tehdejší ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) oznámila loni 27. září, čímž začala běžet 90denní lhůta pro podání námitek. Řada obcí, ale i lesní hospodáři či další osoby právnické i fyzické této možnosti využily.

Nyní spěje ke konci 60denní lhůta pro vypořádání námitek ministerstvem; uplyne v pátek. Starosty, kteří účast na schůzce odmítli, přitom zaráží, že nemají informace o tom, že by už ministerstvo písemně reagovalo na jakoukoli z podaných námitek. Mají tady jasno: když se neví, jak se k podaným námitkám stát staví, není o čem jednat. „Jakékoli právně nezávazné, tedy zejména společné ústní jednání, vnímáme jako v danou chvíli nadbytečné – a pro všechny strany nic nového nepřinášející,“ konstatoval Kocman.

Udělat si čas je problém

Důvodů pro neúčast na jednání v Praze je víc, řekla Deníku starostka Karlovy Vsi na Rakovnicku Iveta Kohoutová (nez.), jež má informaci, že do Prahy by se snad měli vydat tři kolegové. Ti se podle ní „nechali zlomit“ – neví ale, o koho přesně jde. Deníku Kohoutová řekla, že pozvání, které dostala minulý týden v úterý, přišlo příliš narychlo na to, aby mu mohla přizpůsobit svůj termínový kalendář. „Já už mám dohodnuté věci ohledně projektové dokumentace, konstatovala. „Asi nás ale očerní, že jednat nechceme,“ předpokládá.

Národní park Křivoklátsko obce i nadále odmítají. Starostové píší vládě

Ještě v zajímavější situaci z hlediska plánování času se ocitl starosta Kocman. Ten měl na 23. února domluvenou návštěvu kontrolorů z krajského úřadu kvůli auditu hospodaření obce – a má stále, i když byla mezitím zrušena, aby mu v cestě do Prahy nebránila. Zachování původního termínu si vyžádal on sám. Účetní obecního úřadu, která čeká přírůstek do rodiny, bude odcházet na mateřskou dovolenou – a on chce mít všechno uzavřené, dokud je ještě v práci…

Nespokojení starostové navrhují, aby se případné budoucí jednání uskutečnilo na Křivoklátsku – ale až v době, kdy bude známo písemné vypořádání podaných námitek ministerstvem. „A zároveň po proběhnuvším ustavujícím sněmu Svazku obcí Křivoklátska, který vzniká právě s ohledem na vůli obcí Křivoklátska aktivně řešit mimo jiné témata spojená s ochranou přírody,“ zdůraznil Kocman.

Termín setkání na krajském úřadu, o kterém ve středu informovali právě starostové z Křivoklátska, odpoledne potvrdil mluvčí hejtmanství David Šíma. Zdůraznil, že schůzka svolaná do jednacího sálu středočeských zastupitelů je určena jen pro zvané. Veřejnosti přístupná není, odpověděl na otázku Deníku mluvčí kraje David Šíma. Ministerstvo nicméně má o výsledcích informovat na tiskové konferenci.