S vánočním úklidem mohou pomoci odborníci

Rakovnicko - Vánoce by měly být především svátky klidu, míru a rodinné pohody. Že tomu ale tak často není, vědí nejen samy hospodyňky, ale také úklidové firmy. Právě ty mají před Vánocemi obzvlášť napilno. Lidé si je totiž stále častěji zvou na takzvaný generální vánoční úklid celé domácnosti.

Pozvat si do svého domova cizí placenou výpomoc, už dávno není společenské stigma. Zvláště mladá generace si za vánoční úklid raději zaplatí, a ušetří si tak svůj čas a mnohdy i nervy. Seniorům pak výpomoc uklízecích firem ušetří především síly. Uklidit celou domácnost je totiž namáhavá práce, která se může protáhnout až na několik hodin.

Sjednávat si výpomoc s úklidem od profesionálů až nyní, dva týdny před adventem, se však příliš nevyplácí. Většina úklidových firem už hlásí plno a nové objednávky nepřijímá. Kalendář se zakázkami se jim začal plnit už s počátkem podzimu.



„V tuhle chvíli už nové zákazníky ani nepřijímáme. Jednoduše bychom nestíhali, máme plno. Nejvytíženější je pro nás určitě listopad a prosinec,“ řekl Miroslav Hlaváček, jehož firma sídlí v Lubné u Rakovníka.

A nejinak je tomu i u dalších úklidových firem působících na Rakovnicku. Na objednávku vánočního úklidu je pozdě u firmy Aleny Cónové nebo Jana Vokurky působícího i na Kladensku. „Řekli jsme si, že do Nového roku už žádné zakázky ani brát nebudeme. Máme hrozný fofr,“ dodal k tomu Jan Vokurka.



S cenami za čistý domov je to různé.

Většinou si je ale firmy stanovují jako hodinový tarif rozpočtený na osoby. Na Rakovnicku začínají na 160 korunách na osobu, pokud jde o opravdu velký úklid.



Profesionálové často uklízejí i to, na co lidem přes rok běžně nezbývá čas ani energie. Třeba čištění žaluzií či omývání světel. Své o tom ví i Miroslav Hlaváček.



„Lidé, když už si nás objednají, požadují nejen mytí oken, ale opravdu celkový důkladný úklid. Když se jedná o standardní panelákový byt, tak to zabere tak tři až čtyři hodiny, úklid rodinného domu ale klidně může trvat i osm hodin. Vyzdobit svátečně byt po nás ale ještě nikdo nechtěl,“ svěřil se majitel úklidové firmy z Lubné, který dále popsal, jak to při takovém úklidu v cizí domácnosti chodí: „Uklízet chodíme ve třech. Dvě zaměstnankyně a já. Většinou uklízím koupelny, to je taková moje specialita. Ženské myjí okna a utírají prach a já pracuji v koupelně. Takhle rozdělené nám to funguje. Dělám to ale i z toho důvodu, že při úklidu koupelny se pracuje s chemií, tak si to raději beru na starosti sám.“

Mnohé hospodyňky však stále dávají přednost vlastním silám a generální úklid domácnosti před svátky zvládají samy. Shodují se však na tom, že nejdůležitější je nenechávat úklid na poslední chvíli a o čistotu domova pečovat průběžně.



„Důležitý je rozhodně pravidelný úklid. Bez toho, aniž by se uklízelo během roku, se to moc zvládnout nedá. Osobně mi není příjemný pocit, že bych si měla domů na úklid pozvat někoho cizího, ale nic proti tomu nemám. Když to někomu pomůže, tak proč ne. Je to v podstatě služba jako každá jiná,“ vyjádřila se jedna z oslovených Rakovničanek, se kterou souhlasí také Jiřina Součková: „Uklízím běžně, takže na Vánoce už to není tolik zapotřebí. Záleží na každém, jak si to doma nastaví.“



O trochu důkladněji než jindy na vánoční svátky uklízí Veronika Peschková. „Vždycky to zvládnu nějak po svém. Ale nic přehnaného. Od utírání prachu po mytí oken. Ale firmu si na to nezvu,“ dodala oslovená maminka.