Rakovnická praktická lékařka Milena Štrosová apeluje na pacienty, aby v případě, že jeví známky nachlazení, mají zvýšenou teplotu či kašel, lékaře kontaktovali nejdříve telefonicky. Má to své opodstatnění. „Pacienta se po telefonu zeptám na epidemiologickou situaci. Pokud je mi něco podezřelého a člověk má příznaky onemocnění covid, pošlu jej na test. Když je negativní, ale stále mu není dobře, přijde na kontrolu,“ popsala svůj postup Milena Štrosová.

Její ordinace denně přijme zhruba deset až patnáct telefonátů, které se týkají infekce covid, avšak pozitivních případů bylo zatím pouze několik. „Jediný pán, který měl problémy se srdíčkem a měl oboustranný zápal plic, byl hospitalizovaný pět dní, ale už je v pořádku. Ostatní byli jen v domácí izolaci,“ doplnila Štrosová. Její pacienti s covidem měli většinou zvýšenou teplotu a kašel. Jeden mladík pak prý udával ztrátu chutě a čichu.

Praktická lékařka Eva Stará zajišťuje lékařskou péči ve dvou ordinacích, a to ve Mšeci a v Pecínově. Pacienty objednává v současné době především telefonicky a denně jí volá zhruba o padesát procent více lidí než dříve. „Všechny pacienty objednáváme na čas, a v případě, že má někdo akutní problémy, zařadíme ho podle závažnosti mezi objednané. Nemůžeme akutní pacienty nechat bez ošetření,“ vysvětluje Eva Stará, podle níž si systém objednávání lidé pochvalují. „Není přeplněná čekárna a pokud je více lidí, sestřička se stará o to, aby byly dodrženy doporučené odstupy. Infekčního pacienta máme možnost umístit do zvláštní místnosti v ordinaci, kde může být člověk izolovaný od ostatních, neinfekčních pacientů,“ popisuje lékařka.

Ta měla zatím minimum pacientů, pozitivních na infekci COVID 19, a to pouze v ordinaci v Pecínově. Průběh nemoci byl s mírnými příznaky a bylo možné ho řešit ambulantně,“ potvrzuje Eva Stará, která od počátku září zaznamenala poměrně velké množství pacientů s běžnou virózou, ale i angínou. „Pacienty s lehčími infekcemi vyřešíme po telefonu, pracovní neschopnost jsme schopni také vystavit po telefonu prostřednictvím e-neschopenky, což nám velmi ulehčilo práci. Pokud mám u pacienta podezření na infekci COVID 19, odešlu ho na test a v případě, že je výsledek testu negativní, ale problémy u pacienta přetrvávají, pozvu si ho do ordinace na vyšetření,“ doplňuje lékařka.

Covid řeší často i Zuzana Adamčeková, která má ordinaci na Husově náměstí v Rakovníku. Eviduje přibližně tři až pět pacientů za týden, kteří mají žádanku na pokyn hygieny, a asi dva pacienty za dva týdny, které vypozoruje sama na základe klinických symptomů pacienta. „Podle stavu pacienta jsme schopni telefonicky nebo mailem mu zajistit příslušnou péči. Pokud potřebuje návštěvu ambulance, domluvíme čas, kdy může přijít, aby nedošlo ke kontaktu s našimi dalšími pacienty, což se zatím nestalo,“ sdělila Adamčeková.

Její ordinace funguje v normálně, ale s důrazem na hygienická opatření.

Také pediatři v těchto týdnech nemají klid a museli se přizpůsobit covidové situaci. Zatím žádné pozitivní dítě nezaznamenala dětská lékařka Jitka Mikšovicová. Ví ale o některých, které byly v kontaktu s pozitivními lidmi, ale nakonec naštěstí nebyly nemocné. „Když mají děti nějaké potíže, snažíme se, aby k nám nechodily, ale aby s námi rodiče telefonovali. V zájmu ostatních,“ podotkla Mikšovicová, která aktuálně řeší nejčastěji běžné respirační obtíže, jež k tomuto období patří.

Především na dálku řeší stav svých pacientů také lékařka pro děti a dorost Marcela Neustupová z Nového Strašecí. „Lidé k nám volají opravdu často. Někdy máme do deseti minut pět telefonátů. Většina z nich nemá žádné příznaky, nebo jen velmi mírné, takže to řešíme na dálku. Jen pokud usoudím, že je lepší aby přišli, tak přijdou na vyšetření,“ shrnula.

Všichni dotázaní lékaři také potvrdili, že ochranných prostředků mají v současné době dostatek a oproti jarním měsícům jsou i běžně dostupné.