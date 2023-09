/FOTOGALERIE/ Nového velitele má nyní Prapor podpory nasaditelných sil v Rakovníku. Je jím podplukovník Václav Svoboda, který v čele rakovnické posádky vystřídal podplukovníka Tomáše Gubáše. Ten velel rakovnickému praporu od října 2021.

Podplukovník Svoboda převzal funkci velitele Praporu podpory nasaditelných sil. | Foto: Armáda ČR

Při příležitosti předání a převzetí funkce se v pátek uskutečnil v kasárnách slavnostní nástup, kterého se zúčastnil i starosta města Luděk Štíbr.

Podplukovník Svoboda převzal funkci velitele Praporu podpory nasaditelných sil

Za působení Tomáše Gubáše prapor absolvoval cvičení Joint Effort 2021, které mělo dokladovat dosažení počátečních operačních schopností. „Dále pokračoval ve spolupráci s místními složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími organizacemi a v neposlední řadě navázal úzkou spolupráci s praporem 163 RSOM Bataillon Bundeswehr, se kterým náš prapor cvičil už v letošním roce a rovnou v zahraničním prostředí,“ informovala Markéta Neradová, mluvčí praporu.

Střední průmyslová škola v Rakovníku slaví 140 let technického školství

„Děkuji za to, co jste pro tento prapor udělali, za vaši podporu a jsem hrdý na to, že jsem tady s vámi mohl sloužit. Úspěchy, kterých jste dosáhli, jsou vaší vizitkou,“ poděkoval nastoupenému praporu podplukovník Gubáš.

Mezi proslovy všech významných hostů promluvil také nový velitel praporu. „Je pro mě čest velet praporu, který se svými úkoly HNS a RSOM stává jedním z klíčových prvků Armády České republiky. Těším se na vzájemnou spolupráci,“ prohlásil podplukovník Svoboda, který k nám přichází ze Sekce plánování schopností Ministerstva obrany.