Bývalý ředitel tamního divadla a nynější kurátor Galerie města Loun kandiduje jako nestraník.

„Celý život jsem usiloval o lidskou svobodu. Myslel jsem, že je tento boj v Česku vyhraný, ale události posledních let, tedy kam tuto zemi ubírá vláda Andreje Babiše, ukazují, že je třeba se znovu ozvat. Domníval jsem se, že je změna možná přes občanské iniciativy, ale ukázalo se, že ne. Proto jsem se rozhodl vstoupit do politiky a kandidovat do senátu, který považuji za poslední pojistku demokracie,“ vysvětlil na tiskové konferenci novinářům.

„Politika mě vždy zajímala, protože chci žít svobodně a podle svého. Ale najednou zmizely nejen šlechetnost, tradice a morálka, ale i odvaha. A s ní závazky vůči budoucnosti,“ shrnul Drápal důvody, které ho přiměly kandidaturu přijmout. „Cítím, jak se začíná vytrácet svoboda a radost, důvěra ve stát a hodnoty naší euroatlantické civilizace. Proto jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Ten totiž považuji za poslední záchrannou brzdu k zachování demokracie,“ dodal.

„Vladimír je dlouholetý ředitel Vrchlického divadla v Lounech, vydupal ze země Galerii města Loun, vedl Kulturní dům, provozuje hudební vydavatelství a je činorodý nejen na poli kultury, “ uvedla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09. „ Oceňuji, že jako bývalý disident a přítel Václava Havla si velmi silně uvědomuje důležitost svobody a občanské společnosti, za kterou bude v Senátu bojovat. Jsem ráda, že se demokratické strany dokázaly spojit a nabídnout voličům kvalitního kandidáta, jakým je pan Drápal,“ dodala Pekarová Adamová.

„Vladimír Drápal je mužem, pro kterého je obrana slabších a dodržování lidských práv a svobod celoživotní téma,“ přivítal kandidaturu Vladimíra Drápala předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a dodal: „Proto jsem rád, že ho můžeme v těchto volbách podpořit. Křesťanské hodnoty je třeba udržovat stále živé, zejména v této době.“

Rozhodnutí kandidovat v senátních volbách ocenil také František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků: „Vladimíra Drápala si vážíme a podporujeme ho pro jeho dlouhodobé nekompromisní postoje související s otázkami vyrovnání se naší společnosti s předlistopadovou minulostí. Řada křivd, které mohly být napraveny, nebyly, řada služebníků minulého režimu zastává nejvyšší politické posty. Vliv těchto lidí roste natolik, že ohrožují další demokratické směřování naší společnosti. Proto jsou v Senátu potřeba takoví lidé, jako je pan Drápal.“

„Budu-li zvolen senátorem, budu se tam chovat tak, jak mluvím a mluvit tak, jak se chovám. Trvám na jednotě slov i činů. Nechci být neviditelný, nechci mít senátorství jako další funkci. Chci pomáhat našemu regionu a budu bránit všem, kteří se snaží naši budoucnost vyměnit za pár korun. Ocitl jsem se v disentu, protože jsem se nikdy nebál říkat věci tak, jak jsou. Moje postoje zůstaly neměnné po celý život bez ohledu na režim, v jakém jsem žil. Vždy jsem chtěl spravedlnost a svobodu pro všechny. Slibuji, že se v Senátu nezměním,“ uzavřel Drápal.