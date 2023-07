Autor projektu Petr Slabý vysvětluje, že v Národním domě hrůzy jde především o příběh a atmosféru. „Nechceme jít cestou levného strašení, aby na lidi někdy vyskočil s kudlou, všude krev a zombie, to do našeho záměru nezapadá. Není to o satanech ani démonech, přestože právě Lilith démon je, ale je to o vyvážení světa, o rovnováze. Symbol Bafomet je uprostřed mezi satanem a bohem,“ říká Slabý.