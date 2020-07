Tenkrát už od samého sobotního rána posílalo sluníčko své žhnoucí paprsky jak na družstva dobrovolných hasičů, kteří se k soutěži do Velké Chmelištné sjeli z mnoha míst našeho regionu, tak na dospělé a děti, kteří se přijeli na memoriál jen pobavit.

Za pořadatele nám tehdy řekl starosta místních hasičů Petr Mareš: „Letos máme hojnou účast čtrnácti družstev mužů. Běží se dvoukolově štafeta, počítá se nejlepší čas obou kol. Soutěž v klasickém hasičském útoku. Časy ze štafety a útoku se sčítají a vyjde nám z toho hlavní vítěz.“

Díky sponzorům se podařilo hasičům z Velké Chmelištné sehnat jako ceny krásné poháry. „Jsou opravdu hodnotné. Jako každoročně máme také cenu i pro úplně poslední družstvo. Dostane krásný čokoládový dort.“

Hasičská soutěž ve Velké Chmelištné byla s podtitulem přiblížit hasičský sport dětem. „Proto jsem letos trošku předělal kulturní program. V odpoledních hodinách dorazí zpěvačka Inka Rybářová s manželem, který se dětem představí jako bezva klaun.“ Poté do akce nastoupil Marek Matoušek, který byl v předešlém roce vyhlášen Kaskadérem roku. „Je to jednička v republice. Má toho hodně, ale po dlouhých peripetiích se nám jej podařilo do Velké Chmelištné dostat. Předvede nám ukázky na kaskadérské čtyřkolce a svá vrcholná čísla na motocyklu,“ uvedl Petr Mareš.



Po velkém úspěchu na memoriálu v předchozím roce přijel také s pejsky rakovnický kynologický klub. „Závěr je „dítě“ našeho starosty Karla Vožeha. Bude opět patřit seskoku parašutistů. Letos s překvapením. Budou mít na sobě trikolóry v barvách našeho státu,“ doplnil Petr Mareš.

Výsledky hasičského klání ve Velké Chmelištné:



(kategorie muži): 1. místo SDH ( Sbor dobrovolných hasičů) Čistá A, 2. místo SDH Velká Chmelištná, 3. místo SDH Čistá B, 4. místo SDH Krakov, 5. místo SDH Hřebečníky, 6. SDH Zavidov a 7. SDH Krupá B., 8. místo Nové Strašecí, 9. místo Krupá B.



Kategorie (ženy): 1. místo SDH Čistá, SDH Krupá.