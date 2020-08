/FOTOGALERIE/ Poslední prázdninová sobota v Kněževsi v roce 2010 patřila hlavně těm malým. Bylo třeba se pěkně zvesela rozloučit s prázdninami. Jak jinak, než na Chmelové šišce. Tohle pěkné rozloučení s bohatým programem dětem tehdy po sedmnácté připravili členové Občanského sdružení Kněževes 21. století. Zavzpomínat si můžete s archivem Deníku.

Kněževeská chmelová šiška 2010 | Foto: Zdena Malafová

Na kněževeském náměstí se děti utkaly v zajímavých disciplínách, které si mohou vyzkoušet jen tady na Chmelové šišce. Celá paráda začala ve čtrnáct hodin společným malováním, pak následovalo skákání v pytlích. Překonávání překážkové dráhy ztěžovaly dešťové kapky přicházející ve stále delších intervalech. Ale ani to nikoho neodradilo. Přítomní déšť zaháněli hlasitým počítáním do sta. Když už nepomohlo ani počítání do tří set, tahala se tombola.