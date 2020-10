Vzpomínkový pietní pochod, který tehdy připomněl tragické úmrtí Jana Strička, se v ulicích Rakovníka obešel bez větších excesů ze strany radikálů.

Už v odpoledních hodinách se na všech vjezdech do města objevily policejní hlídky, které posílili svojí přítomností strážníci městské policie. Mluvčí rakovnické policie Lenka Černá konkretizovala: „Do akce byly nasazeny dvě stovky policistů, a to nejen rakovnických, ale i z dalších územních odborů z mnoha míst republiky.“

K narušení pochodu došlo poprvé tehdy, kdy byl na služebnu rakovnické policie eskortován devětadvacetiletý mladík ze Sokolova, který nerespektoval opakovanou výzvu policistů, aby opustil vozovku. Případ bude dořešen jako přestupek.

Podruhé se stohlavý hlav pochodujících rozrušil ve chvíli, kdy se jedné ženě v průvodu udělalo nevolno. Mluvčí rakovnické policie Lenka Černá přiblížila: „A tak ji kolegové antikonfliktního týmu pomohli a poté rychle odvezli do nemocnice.“

Dodejme, že na cestu Rakovníkem se radikálové vydali kolem sedmé hodiny večerní a už kolem osmé hodiny se v poklidu rozešli.

Co se tehdy stalo? Stričko v roce 2008 slavil své narozeniny v rakovnické diskotéce Pralinka a měl nechtěně vrazit do Navrátila. Když se Navrátil vydal s několika přáteli na cestu domů, šel Stričko s kamarádem za nimi. A došlo k potyčce, při níž byl čerstvě sedmadvacetiletý Stričko pobodán a na následky zranění posléze v nemocnici zemřel.

Rakovničané jsou i po letech po tragédii ve svých názorech víceméně jednotní: „Člověk s kudlou nemá na diskotéce co dělat. Smrt každého mladého člověka je tragédií. Je to o to horší, že si mladí lidé většinou myslí, že jsou nesmrtelní, a tak se často chovají takovým způsobem, že smrti nadbíhají.“