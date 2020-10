„Původní Lišanská šlapka musela býti, jak dobře víte, po čtrnáctém ročníku z bezpečnostních důvodů zrušena. My dnes chceme zkusit něco nového a zjistit, zdali se k účasti přihlásí více cyklistů či turistů. Podle toho, jak dnešek vyhodnotíme, bude Lišanská šlapka vypadat v budoucnu,“ připomněl tehdy ještě před hromadným startem za hlavního pořadatele Jaroslav Mikoláš.

Se stoupající oblibou Lišanské šlapky stoupal i počet jejích účastníků. Spolupořadatel této akce Jiří Kinkal před desti lety vysvětloval: „V prvním ročníku nás bylo pouhých sedm účastníků a pak postupem let, to o stovku narůstalo až přijelo dokonce přes pět stovek cyklistů. Z toho důvodu se pak musela Lišanská šlapka zrušit, neboť to už byl tak velký závod, že nás nechtěli pustit do silničního provozu. Také je ale pravda, že se za celá ta léta nikdy nic závažného nestalo.“

Novost nultého ročníku Lišanské šlapky spočívala v roce 2010 v tom, že se na cestu krásnou krajinou vydali nejen cyklisté, ale i turisté. Výlet byl pro všechny účastníky směřován krásnou krajinou na vrch Louštín. Trasy ovšem byly různě dlouhé. „Je jen škoda, že na Louštíně není rozhledna. Byl by tam odsud překrásný výhled do kraje třeba na Krušné hory a možná by byla vidět i Šumava,“ dodal Jiří Kinkal.



Mezi ty, kteří se rozhodli zvládnout pochod patřila tehdy i Monika Fejfarová: „Vzala jsem s sebou na kratší trasu syna Honzu, synovce Denise a našeho pejska Majdičku. Moje sestra a zároveň maminka Denise půjde tu delší trasu. Lišanskou šlapku jsme si nikdy v minulosti nenechali ujít, a tak jsme pochopitelně moc rádi, že si ji podařilo znovu zorganizovat. A uvítali jsme, že je uspořádána i pro pěší.“ Majdička, ale nebyla jediný pes, který se letos Lišanské šlapky zúčastnil. Rodina vzala s sebou na cyklovýlet jedenáctiletého jezevčíka Endyho. Ten se spokojeně uvelebil na na nosiči na kole paničky. Manželé Vitnerovi z Lišan uvedli: „Nechtěli jsme ho nechávat doma. Když trénujeme tak s námi pokaždé jezdí. Udělali jsme mu nosič z tašky na zeleninu a on v ní spokojeně sedí. Dnes to vypadá, že bude skvělé počasí takže věříme, že nikomu z nás tří nebude nic chybět.“

Po zapsání dostali turisté i cyklisté krom dobrých rad (značení trasy je dobře viditelné krepovým papírem a také žlutými cedulemi a je někde značena i bíle na silnici) také na cestu tatranku. „Jeďte opatrně, ať se vám nic nestane. Není to závod. Cestu si tedy užívejte,“ připomněl Jaroslav Mikoláš.

Po návratu na čekal na výletníky tradičně skvělý patnáctidekový Lišanský řízeček. Den s Lišanskou šlapkou byl před deseti lety završen taneční zábavou v sále místní hospůdky.