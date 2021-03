/VIDEO, FOTOGALERIE/ Masopustní období se vrací každý únor, a s ním i veselice, kterou si na Křivoklátsku nenechají ujít ani jediný rok velké davy přihlížejících i účinkujících. Pokud tedy není koronavirus jako letos, v roce 2011 ale účastníky masopustu zase potrápila epidemie chřipky. Připomenout si tehdejší masopustní veselí můžete s archivem Deníku.

Foto: Jana Jirásková

Masopust Občanského sdružení Děti Křivoklátska a pořádající obce Velká Buková ani v roce 2011 nezklamal, a to ani přesto, že program byl tehdy kvůli chřipce citelně oslaben. Pro velkou nemocnost se omluvili hasiči z Roztok a Křivoklátu. Starosta Velké Bukové Josef Bumba tenkrát uvedl: „Mají prý nacvičenou moc pěknou scénku, a tak je jim líto, že nemohli přijet, ale prý si ji nechají do zásoby na příští rok, kdy se masopust Křivoklátska přesouvá do Roztok.“