Po oba víkendové dny tu zasvěcení i nezasvěcení diváci zhlédli nabitý program. Podle letového rozpisu se na ploše vysřídalo na pětatřicet pilotů se svými modely z celé republiky. Pyšnili se nejen svými dokonale a s velkou pečlivostí postavenými modely letadel, ale hlavně bezvadnou a přesnou pilotáží většinou rádiem řízených modelů.

Ani milovníci skutečných letadel nepřišli zkrátka. Z plochy odstartovalo několik letadel rakovnického Aeroclubu. To vše tehdy doprovázel odborný komentář Zdeňka Habarta, legendy rakovnického modelářství.



Vladimír Kusý, mistr světa v kategorii upoutané makety, odstartoval s modelem letadla Fokker R III z první světové války. Že si modely opravdu v ničem nezadají s velkými letadly diváky přesvědčili modeláři z Kladna a Nového Strašecí se svými větroni. Vlečná, rádiem řízené letadlo vyneslo větroně s rozpětím křídel více jak čtyři metry do výše a ty pak lehce klouzaly vzduchem až do hladkého přistání, kam je samozřejmě navedl pilot rádiem.

Na plochu poté nastoupili pánové v nejlepších letech z Kladna a Rakovníka s upoutanci, neboli ušáky či účky. Tato letadla tak dvacet, třicet let zpět slavila velký úspěch. Byla jednoduché konstrukce a k létání stačilo fotbalové hřiště. Model na spalovací, dnes i elektrický motor je upoután několik desítek metrů dlouhými lanky. Ta jsou napojena na směrovku, výškovku i klapky.

Pilot drží lanka za rukojeť, při letu se točí ve velkém kruhu a pohybem ruky s letadlem dělá různé akrobatické prvky, přemety, obraty. Kategorie má i své soutěže, kde piloti předvádějí nacvičené sestavy. Nyní opět ožívá pro svou prostorovou a technickou nenáročnost.

Pavel Vydra, ředitel akce, tehdy řekl: „Část programu patřila našim mladým modelářům. Létali většinou s takzvanými epépéčky, modely z polystyrenu. Jsou rychlé, rychle se staví a dobře se ovládají.“

V jednu chvíli na nebi vypukl letecký chaos. Vzlétly právě polystyrenové modely. Za nimi vlály šestimetrové papírové stuhy. Každý pilot měl za úkol přetrhnout stuhu u cizího letadla. Tady obratnou pilotáž předvedli hlavně ti mladí.



Jedním z vrcholů dozajista byla rekonstrukce letecké bitvy o Británii z druhé světové války. Po šesti letech ji nacvičil a předvedl bývalý a tehdy už omlazený airshowteam z Rakovnicka. Do vzduchu se vzneslo osm strojů. Pilotovali: Pavel Vydra starší a mladší, Jiří Habart a Václav Doubrava z Rakovníka, Miroslav Husák, Miloš Moucha a Milan Novák z Pavlíkova.