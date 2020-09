/VIDEO, FOTOGALERIE/ V Rakovníku se slavilo posvícení. Náplň oslav je, dá se říci, už po celá léta na první pohled neměnný. Zábavné atrakce na Husově náměstí a na plácku u SK Rakovník. Trhovci, výstavy chovateků, kaktusářů, fotografů, koncerty… Zavzpomínat si můžete díky archivu Deníku.

Rakovnické posvícení | Video: Jana Elznicová

„Každý rok mám třeba možnost obdivovat výsledky celoroční práce chovatelů či pěstitelů kaktusů. Nikdy neodolám, abych si nějaký malí kaktus nekoupila a nepřinesla domů do své sbírky,“ říká rakovničanka Nikola Tišerová a podobného názoru je i Dana Klimešová: „Je úžasné vidět, že máme v Rakovníku takové množství nadaných lidí ať už jsou to chovatelé, pěstitelé nebo muzikanti. Kdy jindy by se měli veřejnosti předvést nežli právě o posvícení.“