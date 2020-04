Spousta lodí na břehu, k nim přijely tři autobusy vodáků. Zkraje trochu zmatku, ale nakonec se každý nějak srovnal. Vždyť téměř všichni věděli, co mají dělat, nebyli tu přece prvně. Takhle nějak tehdy celá akce odstartovala.

Do loďky nasedla i Eva Janotová, někdejší starostka Kněževse, která tehdy řekla: „Jela jsem snad po čtvrté, už z autobusu jsem viděla, že bude co sbírat. Sama nepatřím mezi vodáky. Celá rodina jsme turisticky založená, do přírody často chodíme, ale spíš po suchu. Občas jezdíme na kole. Doufám, že v tak hojném počtu něco sebereme, abychom se mohli v létě zase těšit k vodě.“ Z Kněževse také poněkolikáté přijela celá parta mladých dobrovolných hasičů.

Za léta čištění řeky se ustálil osvědčený systém. Účastníci dostali na začátku do každé lodi čtyři velké igelitové pytle. Samozřejmě také mapku s vyznačenými kontejnery a kartičku s kontakty pro případ mimořádných událostí. Vodáci sbírali nejen odpad, který plave po řece a je vidět z vody na březích, ale vždy po padesáti metrech zastavili a prošli celý břeh. Odpad odkládali do kontejnerů rozmístěných po cestě. Našly se lednice, pneumatiky i autodíly a plechy z aut. Vedly pet lahve a igelitové pytlíky.

Tentokrát se vodáci rozdělili na dvě party. První parta čistila trasu od Zvíkovce po Týřovické skály, druhá od skal až do Roztok.

Celou akci organizovalo Rakovnicko, obecně prospěšná společnost. Hllavním tahounem byl Radek Dvořák: „Nejvíce odpadu se nasbíralo tradičně kolem kempů a obydlených částí. Některé břehy nejsou téměř přístupné, takže se tam ani nic nedostalo, přesto se procházely. Čisto bylo v přírodní rezervaci od Skryjského mostu k Branovskému luhu.“

Vodáci tehdy přijížděli do cíle už za zvuku skupiny Rangers, která všem večer hrála v Roztokách. Všichni účastníci si pochvalovali perfektní organizaci a také krásné počasí. Závěrem akci Radek Dvořák zhodnotil: „Povedlo se to, všichni dojeli zdárně do cíle, nikomu se nic nestalo. Letos jelo o něco méně lidí, ale zato samí pracovití. Takže udělali velký kus práce a organizačně jsme to hladce zvládli."