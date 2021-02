PŘED 10 LETY: Senioři plesali při pěkné muzice

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Lístky do tomboly za dvě koruny? Ne! Není to chyba. Je to totiž symbolická cena. Je to jeden z mnoha dárků, které před deseti lety dostali klienti novostrašeckého Domova pro seniory v rámci nevšedního plesu. Ten byl pro ně uspořádalo vedení Domova. Pojďte si tuto akci připomenout s archivem Deníku.

Ples seniorů v Novém Strašecí | Video: Jana Elznicová

Tombola, které se pochopitelně mohli zúčastnit také hosté plesu, nebyla jen tak obyčejná. Byla ozvláštněna o speciální bonus. Ředitelka Domova seniorů v Novém Strašecí Miluše Jůnová vysvětlila: „Máme tu letos také takzvanou Královskou tombolu. Bude královské losování. Tam jsou speciální, moc hezké ceny. Ples i veškeré občerstvení a ceny do tomboly, které jsou zde dnes k dispozici, jsme mohli připravit jen díky sponzorům. Za což jim samozřejmě moc děkujeme.“ O muziku se v roce 2011 s velkým úspěchem postaralo osvědčené trio ve složení: Petr Štáfek, Jiří Vachtl a Vladimír Štěrba. Zajímavými body programu byla i vystoupení klientů novostrašeckého Domova: Františka Krause, Jitky Vošické a Jiřího Michálka. Tito tři nacvičili lidovou skladbičku. Jitka Vošická a Jiří Michálek doplnili: „Zahrajeme Nemelem, nemelem. Snad nám to vyjde.“ Jiřina Sajnerová zase zaujala přednesem poezie. PŘED 10 LETY: Mladí mistři se utkali v šachách Přečíst článek › Na žádném pořádném plese nesmí chybět předtančení. Ples seniorů v Novém Strašecí ozdobili tanečníci kladenské taneční skupiny. A přijel i bavič Jaroslav Foist. Zástupce ředitelky Bohumil Knobloch doplnil na jeho adresu: „Přijede jako Karel Gott.“ Plesu tehdy předcházely velké přípravy v místní kuchyni. Stoly nabízely krásně nazdobené dortíčky, chlebíčky… radost pohledět. Dodejme, že III. reprezentačního plesu v Domově seniorů v Novém Strašecí se rovněž zúčastnila řada pozvaných hostů, mimo jiné tehdejší náměstek hejtmana Středočeského kraje a senátor Marcel Chládek, tehdejší členka Rady Kraje Středočeského pro sociální oblast Zuzana Jentschke Stöcklová, starosta Nového Strašecí Karel Filip a místostarostka Libuše Vosátková. Zúčastnili se též klienti a ředitelé několika dalších Domovů seniorů a Domovů pro osoby se zdravotním postižením.

