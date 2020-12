Josef s Marií a ostatními herci poté odešli ze scény a po chvíli si všichni společně a s chutí zazpívali koledy. Se svým programem přišli tehdy i žáci ze ZUŠ Nové Strašecí. Pak byla chvilka na nákup posledních dárků na řemeslném jarmarku. Například korálkové ozdoby, keramika, pořádné pletené šály a rukavice nebo plstěné obrázky či tištěná vánoční přáníčka z dílny klientů stacionáře. Voněla tu přírodní mýdla a masti, svíčky z včelího vosku.

Tu pravou vánoční atmosféru prostorám statku před deseti lety dodával stromeček ozdobený po staročesku a pod ním originální betlém. Josefa a Marii vyrobili společně obyvatelé Dobromyslu ze sena a oblékli je do krásných prostých šatů. V dřevěných jesličkách si hověl Ježíšek.

Z historie stacionáře

Historie týdenního stacionáře Dobromysl začala v roce 2005. V té době vznikl ze schwarzenbergského statku za pomoci dotací ze Státního zemědělského a investičního fondu. Klienti zde v roce 2010 pobývali přes týden a na víkendy odjížděli ke svým rodinám. Každý den do čtyř hodin pracovali buď venku na zahradě, nebo se starali o zvířecí obyvatele: prase, husy, kachny, ovce.

Nebo v terapeutické dílně tkali. Dámy malovaly krásné hedvábné šátky a vitráže do oken. Pomocí linoritu vytvářeli klienti návrhy obrázků a ty se poté tiskly na přání k Vánocům či k narozeninám.

Třetího ledna se všichni obyvatelé zase sjeli do Dobromyslu. Čekal je tříkrálový průvod. Dodržují se tu i další svátky a tradice během roku. „Na klienty to má i léčebný účinek. Snadněji si uvědomí, jak kolem nich běží čas. To je pro ně důležité a někdy dost obtížné,“ vysvětlila tehdy Monika Nosková ze stacionáře Dobromysl. „Já sama si už neumím představit, že bych žila jiným způsobem života,“ dodala.