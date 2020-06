„Velhodské vepřové hody se konají každoročně a navštěvují je lidé z celého okresu,“ řekl tehdy předseda mysliveckého sdružení František Kestřán.

Již od rána byla v obci cítit vůně ovaru. Ten byl jako první chod na místních hodech. „Ovárek je výborný, mám ho z vepříka ze všeho nejraději,“ podotkl Petr Frolík, jeden z návštěvníků. Při jeho podávání nezůstaly na talířích žádné zbytky. To byly dobré zprávy pro kuchaře, bylo vidět, že všem moc chutná. Ovárek byl, ale jen na začátek. Na jídelníčku nechyběla typická černá polévka. „Polévka je výborná, ještě si ji dochutíme česnekem a majoránkou,“ řekla Pavlína Brousková, další návštěvnice Velhodských hodů.

Po poledni se ve Lhotě pod Džbánem grilovalo sele. „Na našich hodech ochutnáte vše dobré co se z vepříka ochutnat dá,“ dodal Kestřán. Pro ty, kteří nespořádali celou nabídku jídelního lístku, měli organizátoři připravené kyblíčky a vše jim balili s sebou domů. Atmosféra tady byla příjemná. Všichni se dobře bavili, hodovali a popíjeli pivo nebo limonádu. Do místního kolektivu tak rychle zapadli i návštěvníci z jiných krajů. Počasí hodům tehdy také přálo, svítilo sluníčko a foukal příjemný větřík.

K tanci a poslechu hrála kapela, která se postarala i o večerní zábavu. Hodování, popíjení, tancováni i ta báječná atmosféra se ve Lhotě protáhla až do ranních hodit. A byla veliká škoda nezůstat až do konce. Vepřové hody již po několik let pořádá Sbor dobrovolných hasičů ze Lhoty pod Džbánem.

Renáta Králová