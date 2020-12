/FOTOGALERIE/ Rakovnický Domov Na Zátiší uspořádal v roce 2010 benefiční koncert. Seniory Domova Na Zátiší přijeli tehdy svým vystoupením rádi podpořit kapely George & Beatovens s legendami českého bigbítu Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou. V dnešní době věc nevídaná, s archivem Deníku.

Benefiční koncert pro seniory | Video: Jana Elznicová

Karel Kahovec ke koncertu v Rakovníku tehdy řekl: „Myslím si, že je to přímo naše povinnost pomáhat seniorům. Vždyť já už jsem vlastně také senior, co si budeme povídat, i když zlí jazykové tvrdí, že to není pravda… Každopádně si myslím, že podobné záležitosti se podporovat musí a nemá cenu o tom diskutovat. To je jasná věc.“