Pro předplatitele

Rakovnická sokolovna se začala stavět před 110 lety dle projektu architekta Otakara Novotného. Foto: Old Rakovník

Zdroj: Old Rakovník

Josef Rod dnes 06:32

Rakovnická sokolovna je nejvýznamnější předválečnou stavbou ve městě. V současné době prochází rekonstrukcí a letos je to právě 110 let, co byla její stavba slavnostně dokončena. Postavena byla v roce 1914 v Tyršově ulici poblíž městského parku.