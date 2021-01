„Mohl to být historicky nejlepší rok v dějinách rakovnického bazénu, bohužel nebyl. Přesto i za těch více než šest měsíců vydělal více než starý bazén za rok,“ předeslal Dušan Godeša, jednatel Údržby městských komunikací Rakovník, která rok staré sportoviště spravuje.

Na vstupném bylo utrženo 7,3 milionu korun. V případě, že by byl aquapark v provozu po celý rok, by tržby zřejmě byly zhruba o 5 milionů vyšší. „Je to ovšem pouze hrubý odhad. Ale musíme připočítat ztráty z nájmu za tělocvičnu a také plavecké školy. Kurzy jsme měli plně obsazené a zájem byl obrovský. Jen za školy je to další milionová ztráta,“ upozornil jednatel.

Aquapark byl loni uzavřen hned třikrát, přičemž první znovuotevření navíc provázelo zdržení kvůli reklamačním potížím souvisejícím s unikáním velkého bazénu. Drobný únik z bazénové vany mimochodem stále trvá. Největším šokem pro všechny zaměstnance bylo ovšem prosincové rozhodnutí vlády, která bazény po několika dnech provozu opět nechala uzavřít. Příprava na provoz totiž před tím zabrala několik týdnů, pracovaly na ní dvě desítky lidí a hlavně nebyla nijak levnou záležitostí. „Jen napuštění velkého bazénu, který čítá 900 kubických metrů, stojí desítky tisíc. Nějakou dobu také trvá, než se voda vytopí. Jsou věci, které zkrátka potřebují neustálý provoz a jakmile je vypojíte, jsou s tím problémy,“ shrnul vedoucí technického úseku Vít Pícl.

V aquaparku se nedávno povedlo zprovoznit kogeneraci, tedy společnou výrobu elektřiny a tepla. Tato výhoda je mu ovšem zatím k ničemu. „Aquapark pro sebe nyní dokáže vyrobit vlastní elektrickou energii. Ale když už z toho můžeme konečně profitovat, máme zavřeno,“ podotkl Godeša.

Pauzu nyní v AquapRaku využívají k dolaďování detailů, aby zde měli v budoucnu návštěvníci co největší pohodlí. „Dáváme i na poznatky lidí, takže když chyběly koše na plastový odpad vedle kiosku, doplnily se. Přidali jsme nějaké sedačky v šatnách a ještě nějaké zřejmě přidáme. Do tělocvičen jsme na přání zákazníků instalovali velkoformátová zrcadla. Nějaká jsme umístili také do šaten, kde byla dvě a byla neustále obsazena,“ vyjmenoval jednatel.

A hlavně - velký vnitřní bazén i bazén zaměřený pro výuku zůstávají stále napuštěné. Pokud by se tedy vládní opatření zmírnila, byli by prý schopni otevřít za tři až čtyři dny.

Personál bazénu myslí i na léto a pracuje na zatraktivnění venkovního areálu. „Koupili jsme šest slunečníků, které se staly velkým hitem, další na léto ještě přikoupíme. Stejně jako nějaká lehátka. Do venkovního dětského bazénu umístíme nastálo skluzavku. Do horní části areálu bychom také rádi umístili ping pongový stůl, přičemž hraní by bylo zdarma a také počítáme se skákacím hradem,“ plánuje jednatel.

Navzdory těmto novinkám a také stále rostoucím provozním nákladům zůstanou ceny vstupného nezměněné.